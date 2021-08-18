Україна визнала COVID-вакцину Janssen

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

Так, Janssen COVID-19 Vaccine додали в список вакцин, після вакцинації якими видається COVID-сертифікат.

Її особливість у тому, що потрібна лише одна доза.

Окрім того, самоізоляції у зв'язку з перетином державного кордону або КПП на окуповані території не підлягатимуть особи, які мають COVID-сертифікати про вакцинацію однією дозою вакцини або одужання від коронавірусу.



Вакцини, після яких видається COVID-сертифікат в Україні:

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що темпи вакцинації від COVID-19 в Україні прискорилися до 1 млн на тиждень.

- BioNTech - Pfizer;- CoronaVac;- Oxford - AstraZeneca;- Moderna.Наразі цей список поповнила і Johnson & Johnson.

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