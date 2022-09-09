Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 1-му турі групових етапів єврокубків донецький "Шахтар" переміг німецький "РБ Лейпциг" (4:1) в ЛЧ і приніс Україні 0,4 бала. У Лізі Європи "Динамо" програло "Фенербахче" (1:2), а в Лізі конференцій "Дніпро-1" поступився АЗ (0:1) - цього тижня вони не змогли набрати очки для України.

У свіжому рейтингу УЄФА в України 26,100 бала. Ми зберігаємо 16-е місце в рейтингу. Наша асоціація впритул наблизилися до Росії з 26,215 балами.

Російські клуби цьогоріч дискваліфіковані від єврокубків, але УЄФА нарахував РФ 4,333 бала за сезон. Найближчі переслідувачі України - Хорватія (25,150) та Греція (24,725).

Країни, які розташовані на позиціях з 16 по 50, мають лише по одній команді у Лізі чемпіонів і три у відборі ЛК. Поточний рейтинг впливає на розподіл путівок у сезоні 2024/25.

Зараз Україна має 5 місць в єврокубках - 2 в Лізі чемпіонів, 1 в Лізі Європи та 2 у Лізі конференцій.

Рейтинг коефіцієнтів УЄФА

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