Україна впродовж доби імпортуватиме електроенергію зі Словаччини, Польщі та Молдови
14 серпня максимум споживання електроенергії в Україні збільшився одразу на 7% у порівнянні з попереднім днем. Це створює велике навантаження на енергосистему
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"У понеділок, 14 серпня, максимум споживання збільшився одразу на 7% у порівнянні з показником неділі 13 серпня, та на 2,4% у порівняні з попереднім робочим днем 11 серпня. Для енергосистеми 7 % збільшення максимуму споживання за добу - це необхідність швидко включити щонайменше 3 додаткові блоки на теплових електростанціях", - розповіли у компанії.
Там зазначили, що причиною зростання споживання є початок робочого тижня і спека, через яку люди масово вмикають кондиціонери.
В Укренерго зазначили, що нині в аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях, які взимку зазнали масованих ракетних ударів ворога.
"Загалом кількість блоків електростанцій в роботі обмежена. Адже тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, а також у планових ремонтах – частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години", - повідомили в компанії.
У зв'язку з цим 15 серпня здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини, Польщі, Молдови упродовж всієї доби з максимальною потужністю в окремі години до 1048 МВт. Експорт не планується.
- 13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль сказав, що Укренерго на майже 80% відремонтувало магістральні мережі, високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. За його словами, Україна формує багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.
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