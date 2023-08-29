Україна встановила новий літній максимум споживання електроенергії: довелося брати аварійну допомогу
Україна оновила літній рекорд споживання електроенергії, через що у вечірні години була змушена брати аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Румунії
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Учора, 28 серпня, був зафіксований новий літній рекорд – вечірній максимум споживання перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%. Це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії. Укренерго було вимушене для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1200 МВт-год", - ідеться у повідомленні.
На вівторок заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 1638 МВт, з максимальною потужністю в окремі години до 336 МВт. Експорту не буде.
Після аварійного ремонту в роботу повернулись два енергоблоки теплових електростанцій, натомість в аварійний ремонт виведено один. Кількість блоків електростанцій у роботі й надалі обмежена.
- 21 серпня Україна взяла рекордний обсяг аварійної допомоги від енергосистем Румунії та Польщі через дефіцит електроенергії.
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