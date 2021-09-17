Україна введе санкції проти учасників виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях
Рада національної безпеки і оборони запровадить санкції проти тих, хто братиме участь у виборах до Держдуми Росії на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької та Луганської областей
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Третє питання, яке розглядалося на сьогоднішньому засіданні – це питання санкцій. Переважна більшість санкцій стосується питань, які є сьогодні на окупованих територіях Криму і Донецької та Луганської областей, це вибори в Держдуму РФ. Ми впевнені, що на цих територіях не має права РФ проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, які беруть участь: члени дільничих комісій, агітатори, кандидати, всі спостерігачі, які є офіційними особами на цих виборах будуть під санкціями нашої країни", - сказав він.
Данілов зазначив, що РНБО вже відпрацювала перший список тих осіб, яких представили відповідні органи.
"По всіх без виключення особах санкції, які є у нас в повному пулі, будуть вже найближчим часом через указ президента застосовані", - заявив він.
За його словами, санкції буде застосовано до 12 осіб.
"Це наші санкції. Це наші 12 санкцій, що застосовуються до фізичних осіб", - додав Данілов.
Також він зауважив, що Україна запроваджуватиме санкції проти іноземців, якщо ті братимуть участь в виборчому процесі до Держдуми в ОРДЛО та Криму.
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