Про це він розповів в етері Еспресо.

"З одного боку, я думаю, що в Україні відбувається така трагедія, а з іншого, – я всім українцям кажу: давайте ми будемо оптимістичними. Єврейський народ проходив страшні трагедії, вставав і йшов далі вперед, будував своє майбутнє. Я своїм вірянам сьогодні казатиму, що ми молимося за перемогу, молимося на нашій святій Торі. Тут, в Україні, Всевишній зробив вже великі дива. Ми бачимо, що Україна вистояла, хоча всі говорили, що вона більше ніж три дні не вистоїть, а Україна встояла і йде тільки у контрнаступ. Вона вже перемогла, вона тільки має закріпити свою перемогу проти великого агресора", - сказав Моше Реувен Азман.

Головний рабин України переконаний, що український народ сильніший за чисельність російської армії, оскільки він об'єднаний в одне ціле у своїй боротьбі проти Росії.

"Тому я кажу, що сила не в ракетах або численності армії, а сила в бойовому дусі, у єдності нації, у самопожертві. Всевишній допомагає і він на боці України, тому ми будемо молитися, щоб прийшов Месія, адже, як написано у пророків, після його приходу припиняться усі війни й усі люди будуть жити щасливо, добре матеріально й духовно", - наголосив він.

Станом на ранок 25 вересня до Умані на святкування Рош га-Шана прибули вже понад 23 тисячі хасидських прочан. Вони моляться за мир в Україні.