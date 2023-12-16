Україна, ймовірно, зазнає поразки, якщо західні країни припинять допомогу, - CNN
На думку деяких європейських та американських чиновників, без допомоги США та НАТО Україна, ймовірно, програє війну проти Росії
Про це пише CNN.
Західні офіційні особи побоюються, що втрата або подальша затримка підтримки США вплине на допомогу з боку їхніх союзників.
"Якщо дивитися на захоплення й утримання подальших територій, важко зрозуміти, як це могло б досягнути успіху без постійної підтримки США", - сказав один європейський дипломат.
Зараз західні спецслужби підраховують, скільки Україна могла б протриматися без допомоги США та НАТО. Один високопоставлений військовий чиновник США оцінив, що Україна може зазнати поразки до кінця літа.
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"Без додаткової допомоги США, за оцінками західних чиновників, Україна спочатку втратила б ракети великої дальності, потім ракети протиповітряної оборони, а потім артилерійські боєприпаси та ракети малої дальності, такі як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оцінки того, що поразка України означала б для Європи, викликають глибокі побоювання серед деяких найближчих європейських союзників Америки.
"Я не думаю, що люди повністю усвідомлюють, що насправді означатиме падіння України. Ми б побачили жахливі речі: етнічні чистки та тотальне знищення України. Згадайте, що робили в Бучі. Тож це вже успіх, якщо ми зможемо запобігти цьому. І тому ми повинні продовжувати", - сказав європейський дипломат.
- Палата представників, більшість у якій становлять республіканці, оголосила наступний тиждень неробочим. Білий дім розкритикував відмову спікера Палати представників Майка Джонсона підтримати заклик щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування. Тим часом будь-яка угода, досягнута в Сенаті, також повинна отримати схвалення Палати представників, яку контролюють республіканці. Законодавців можуть викликати до Вашингтона для голосування, якщо Сенат досягне угоди.
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