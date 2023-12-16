Україна, ймовірно, зазнає поразки, якщо західні країни припинять допомогу, - CNN

Про це пише CNN.

Західні офіційні особи побоюються, що втрата або подальша затримка підтримки США вплине на допомогу з боку їхніх союзників.

"Якщо дивитися на захоплення й утримання подальших територій, важко зрозуміти, як це могло б досягнути успіху без постійної підтримки США", - сказав один європейський дипломат.

Зараз західні спецслужби підраховують, скільки Україна могла б протриматися без допомоги США та НАТО. Один високопоставлений військовий чиновник США оцінив, що Україна може зазнати поразки до кінця літа.

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"Без додаткової допомоги США, за оцінками західних чиновників, Україна спочатку втратила б ракети великої дальності, потім ракети протиповітряної оборони, а потім артилерійські боєприпаси та ракети малої дальності, такі як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оцінки того, що поразка України означала б для Європи, викликають глибокі побоювання серед деяких найближчих європейських союзників Америки.

"Я не думаю, що люди повністю усвідомлюють, що насправді означатиме падіння України. Ми б побачили жахливі речі: етнічні чистки та тотальне знищення України. Згадайте, що робили в Бучі. Тож це вже успіх, якщо ми зможемо запобігти цьому. І тому ми повинні продовжувати", - сказав європейський дипломат.