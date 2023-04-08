Україна з НАТО мають сформувати чітку дорожню карту щодо вступу в Альянс, - політик Джердж
Якщо війна закінчиться тим, що вийдемо на кордони - не буде жодних аргументів, питань та заперечень у плані вступу до НАТО. Важливо було б сформулювати чітку дорожню карту руху в Альянс
Про це в ефірі Еспресо заявив військовослужбовець ЗСУ, голова громадської ліги "Україна - НАТО" та політик Сергій Джердж.
"Якщо війна закінчиться тим, що вийдемо на кордони - не буде жодних аргументів, питань та заперечень у плані вступу до НАТО. Українська армія на довгі роки ще буде найпотужнішою армією в Європі, яка має і бойовий досвід, і структуру", - зазначив він.
На думку Джерджа, набуття членства Україною - це здобуток не лише для нас, а й для НАТО.
"У Європі мало розуміють - якщо Росія будь-яким чином колонізує Україну, вона буде використовувати весь український потенціал проти Заходу. А для нас як для європейців важливо бути в європейській сім'ї - щоб наш весь потенціал використовувався для об'єднаної Європи, для процвітання і захисту європейських структур. Мені здається, це не всі на Заході ще розуміють", - наголосив політик.
Він додав, що прискорений вступ Швеції та Фінляндії є для нас позитивним - це відкриває нові можливості.
"Важливо було б сформулювати з НАТО чітку дорожню карту - що і як нам робити, у які терміни, якими термінами і засобами, чого потрібно добитися під час реалізації. Щоб це було зрозуміло і для нас, і для наших партнерів. Коли ми виконаємо ці пункти, тоді всі питання повинні бути зняті", - підсумував Джердж.
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