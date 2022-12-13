Україна за місяць на безпеку та оборону витрачає стільки, скільки раніше витрачала за рік, - Гетманцев

Про це він розповів в інтерв’ю "Главкому".

Обсяг допомоги від партнерів потрібно тільки збільшувати, причому істотно.

"Тих $3 млрд на місяць, які пообіцяли Сполучені Штати та Єврокомісія у 2023 року, вистачить тільки для того, аби ми протрималися і вистояли. А нам треба відновитися, жити далі, ставати членами ЄС та розвиватися. Для цього нам потрібні $750 млрд, які визначаються Планом відновлення України від наслідків війни на десять років", – повідомив Гетманцев.

Нагадаємо, наразі в Україні, попри війну, спостерігається перевиконання надходжень до бюджету від внутрішніх податків у порівнянні з попереднім роком. Так, за 11 місяців цього року до держбюджету зібрали на 11% більше податків, ніж за цей же період минулого року.

Однак щодо податку на прибуток, то його, на жаль, далі буде ще менше, і з цим треба змиритися, каже Гетманцев.