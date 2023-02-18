У Києві вшанують пам'ять Олени Теліги

Про це повідомили в facebook Національного музею України.

Зазначається, що в цей день виповнюється 71 річниця відтоді, як письменниця та її чоловік Михайло Теліга – співробітники "Українського слова", члени українського підпілля – загинули від рук нацистів у Бабиному Яру.

"Ця героїчна жінка, яка добровільно і свідомо поклала своє життя на вівтар боротьби за свободу і незалежність України, залишила глибокий слід у пам’яті українців, хоч її ім’я в радянські часи заборонялось п’ятдесят років. І тільки 21 лютого 1992 р. вперше в Україні відбулося публічне вшанування пам’яті цієї української патріотки і талановитої поетеси, коли в Бабиному Яру було встановлено перший Пам’ятний Хрест. Більш як двадцять років громадськість, зокрема Всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги, боролися за встановлення пам’ятника Олені Телізі, який, нарешті, таки було споруджено в ці ж пам’ятні дні 2017 року", - йдеться у дописі.

Також додається, що 21 лютого також відбудеться авторська презентація книжки Ірен Роздобудько "Неймовірна. Ода до радості", декламуватимуться вірші Олени Теліги, звучатимуть пісні на її слова у виконанні володарки Гран-прі Міжнародного фестивалю "Світ музики" в Італії, народної артистки України Світлани Мирводи та пісні Ігоря Жука.