У Києві вшанують пам'ять Олени Теліги
21 лютого Національний музей літератури України спільно з Всеукраїнським жіночим товариством імені Олени Теліги запрошують на урочисту академію пам’яті Олени Теліги
Про це повідомили в facebook Національного музею України.
Зазначається, що в цей день виповнюється 71 річниця відтоді, як письменниця та її чоловік Михайло Теліга – співробітники "Українського слова", члени українського підпілля – загинули від рук нацистів у Бабиному Яру.
"Ця героїчна жінка, яка добровільно і свідомо поклала своє життя на вівтар боротьби за свободу і незалежність України, залишила глибокий слід у пам’яті українців, хоч її ім’я в радянські часи заборонялось п’ятдесят років. І тільки 21 лютого 1992 р. вперше в Україні відбулося публічне вшанування пам’яті цієї української патріотки і талановитої поетеси, коли в Бабиному Яру було встановлено перший Пам’ятний Хрест. Більш як двадцять років громадськість, зокрема Всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги, боролися за встановлення пам’ятника Олені Телізі, який, нарешті, таки було споруджено в ці ж пам’ятні дні 2017 року", - йдеться у дописі.
Також додається, що 21 лютого також відбудеться авторська презентація книжки Ірен Роздобудько "Неймовірна. Ода до радості", декламуватимуться вірші Олени Теліги, звучатимуть пісні на її слова у виконанні володарки Гран-прі Міжнародного фестивалю "Світ музики" в Італії, народної артистки України Світлани Мирводи та пісні Ігоря Жука.
- 5 серпня на представленні у Львові своєї нової книги "Неймовірна. Ода до радості" - про Олену Телігу - Ірен Роздобудько висунула ідею назвати іменем героїні книги військову частину або підрозділ, де служить багато жінок.
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