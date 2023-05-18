Про це ідеться в заяві МЗС.

Зазначено, що за сфабрикованими справами у 1944 році СРСР звинуватив кримськотатарський народ у співпраці з нацистською владою, що стало надуманим приводом запустити механізм депортації. Порушуючи норми міжнародного права, радянський уряд здійснив акт геноциду, аби стерти національну ідентичність кримськотатарського народу – корінного народу України, забороняючи використання рідної мови, сповідування своєї релігії та збереження власної культури.

"Ми пам'ятаємо тих, хто постраждав від цієї трагедії, та віддаємо належну шану кримськотатарському народу, який протягом сторіч зазнавав і продовжує зазнавати репресій з боку Російської імперії, СРСР, а тепер сучасної Росії", - наголосили в МЗС.

У відомстві додали, що після початку тимчасової окупації Росією Криму у 2014 році та повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Крим фактично став величезною в’язницею під відкритим небом і місцем для приховування злочинів РФ. Понад 180 громадян України були позбавлені волі на основі політично та релігійно вмотивованих переслідувань в Криму.

"Вимагаємо від Російської Федерації припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим. Закликаємо наших міжнародних партнерів, у тому числі учасників Міжнародної Кримської платформи, засудити цей злочин депортації та визнати депортацію кримськотатарського народу у 1944 році геноцидом", - ідеться у повідомленні.

Довідка.

Щороку 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, депортація якого у травні 1944 року була одним із найбільших злочинів радянського режиму та геноцидом проти корінного населення півострова Крим. За різними даними, було депортовано близько 200 тисяч кримських татар, а також понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турків і ромів.