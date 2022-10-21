Україна закликала ЄС не надавати притулку ухилянтам з РФ після пожежі в готелі з українцями в Німеччині

Про це йдеться у заяві омбудсмана.

"Висловлюю стурбованість щодо подальшого стану безпекової ситуації у країнах, де наразі перебувають біженці з України. Особливо в умовах, коли російські громадяни чоловічої статі в умовах мобілізаційної кампанії, оголошеної Путіним, масово покидають Російську Федерацію і часто в грубій формі висловлюють своє незадоволення та погрожують фізичною розправою українським жінкам та дітям за кордоном" - йдеться у заяві.

Також за словами Лубінця, українська сторона вважає неприйнятною ситуацію, коли, тікаючи від збройної агресії у своїй країні, громадяни стають жертвами в місцях тимчасового притулку.

"Закликаю владу Німеччини провести повне, неупереджене та швидке розслідування вказаних фактів, забезпечити переселення 14-ти українських біженців до більш безпечного місця, а також випрацювати системні рішення щодо забезпечення безпеки місць проживання українських громадян" - заявив він.

"Як Омбудсман України звертаюся до урядів країн Європейського Союзу із закликом утриматися від прийняття рішень щодо надання прихистку чоловікам призовного віку, які ухиляються від мобілізації в Російській Федерації, до того моменту, поки постраждалим від російської агресії українським громадянам, а здебільшого це жінки, діти та літні люди, не будуть створені умови безпечного перебування в країнах ЄС, в умовах продовження обстрілів українських міст і цивільної критичної інфраструктури зі сторони Російської Федерації і неможливості повернення додому" - йдеться у заяві.

Нагадаємо: вночі 20 жовтня у німецькому населеному пункті Грос-Штремкендорф згорів гуртожиток для українських біженців. Жертв немає, а слідство підозрює, що це навмисний підпал.

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