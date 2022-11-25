Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завдяки ухваленим сьогодні урядовим рішенням Україна залучить ще 500 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Це частина великого проєкту підтримки державних видатків для забезпечення стійкого держуправління. Кошти спрямуємо на підтримку малозабезпечених, ВПО, на зарплати вчителям та лікарям", – сказав він.

Як деталізували в пресслужбі Міністерства фінансів, на засіданні уряду ухвалили рішення залучити четверте додаткове фінансування в розмірі 500 млн дол. США. Кредит надано на пільгових умовах як гарантія Великобританії у рамках реалізації спільного з МБРР та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Термін погашення кредиту – 18,5 року з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25 % річних, її нараховують на невикористану частину позики.

Залучені кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету на виплати соцдопомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг.

Довідково. Проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" впроваджують із червня 2022 року. Загальний обсяг залучених коштів – 10,8 млрд дол. США та 1,441 млрд євро. Ці кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, а також оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій на національному та регіональному рівнях.

24 листопада Європарламент проголосував за надання Україні макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро

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