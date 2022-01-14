"Україна замала для масштабів такого бізнесу": "слуга" Герус заявив, що Ахметов може дозволити собі реагувати на закон про олігархів конфліктом із Зеленським

Про це він заявив у інтерв'ю ЕП.



На питання, чому виник конфлікт між Зеленським та Ахметовим, Герус відповів: "Передусім – це масштаб бізнесу. Він настільки крупний, що завеликий для України або Україна замала для масштабів такого бізнесу. Дуже часто такий бізнес залежить від різних адміністративних та політичних рішень"

Нардеп привів приклад.



"Тільки вчора було ухвалене рішення, яке вирішує певну проблему бізнесу, а вже завтра він виходить з новою ініціативою. Це триває постійно. Відповідно, у якийсь момент це набирає таких обертів, що створює конфлікт", - сказав Герус.



На його думку, враховуючи масштаби бізнесу, держава може стати залежною.



"Ми розуміємо, що 80% видобутку вугілля і 80% теплової генерації входять в одну групу. Якби ця група виконувала вимоги щодо мінімальних гарантованих запасів на складах, то в нас було б усе набагато легше, ризики були б мінімальними. На жаль, трапляються конфлікти, бо інтереси держави іноді можуть збігатися з інтересами окремих учасників ринку, а іноді можуть не збігатися", - вважає нардеп.



На питання про мотиви конфлікту, Герус заявив, що це могла бути реакція на закон про олігархів.



"Чому? Цей бізнесмен дуже крупний, він розумів, що може собі дозволити так відреагувати. Ми бачимо, що величезний масштаб дозволяє не ухвалювати де-факто рішення, а знову намагатися впливати на державу", - підсумував Герус.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговорюється участь Ріната Ахметова.

Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту, назвавши це "суцільною брехнею".

Президент Володимир Зеленський заявив, що люди, які готували державний переворот, не змінили свої плани.