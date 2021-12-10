"Деякі угруповання побачили, що суспільство їх не підтримує": Зеленський про анонсований ним "держпереворот"
Президент Володимир Зеленський заявив, що люди, які готували державний переворот, не змінили свої плани
Про це Зеленський сказав у ефірі телеканалу "1+1".
"Про такі речі не можна говорити. У людей глобально плани не змінилися, я думаю, деякі люди отримали комунікацію з боку наших партнерів, отримали сигнали. Думаю, трохи змінили свої плани", - заявив він.
Зеленський повідомив, що влада стежить за ситуацією щодо ймовірного держперевороту.
"Я радий, що суспільство не підтримує такі кроки деяких угруповань. І радий, що ці угруповання побачили, що суспільство не підтримує їх", - заявив він.
Зеленський сказав, що влада отримувала інформацію про внутрішню дестабілізацію від США.
"Вони розуміють все. Ми отримували інформацію про внутрішню дестабілізацію, коли співпрацювали наші розвідки. Я ж отримав не просто так цю інформацію. Всі знають про це", - заявив він.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговорюється участь Ріната Ахметова.
- Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту, назвавши це "суцільною брехнею".
- Журналіст BuzzFeedNews назвав осіб, причетних до організації держперевороту, запис розмови яких нібито має ОПУ. Серед них офіцер ФСБ - Василь Лаптєв, троє українських "перебіжчиків" - Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.
- Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки захоплення державної влади в Україні.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за спробою державного перевороту в Україні стоїть Російська Федерація.
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