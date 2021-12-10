"Деякі угруповання побачили, що суспільство їх не підтримує": Зеленський про анонсований ним "держпереворот"

Про це Зеленський сказав у ефірі телеканалу "1+1".

"Про такі речі не можна говорити. У людей глобально плани не змінилися, я думаю, деякі люди отримали комунікацію з боку наших партнерів, отримали сигнали. Думаю, трохи змінили свої плани", - заявив він.

Зеленський повідомив, що влада стежить за ситуацією щодо ймовірного держперевороту.

"Я радий, що суспільство не підтримує такі кроки деяких угруповань. І радий, що ці угруповання побачили, що суспільство не підтримує їх", - заявив він.

Зеленський сказав, що влада отримувала інформацію про внутрішню дестабілізацію від США.

"Вони розуміють все. Ми отримували інформацію про внутрішню дестабілізацію, коли співпрацювали наші розвідки. Я ж отримав не просто так цю інформацію. Всі знають про це", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговорюється участь Ріната Ахметова.

Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту, назвавши це "суцільною брехнею".

Журналіст BuzzFeedNews назвав осіб, причетних до організації держперевороту, запис розмови яких нібито має ОПУ. Серед них офіцер ФСБ - Василь Лаптєв, троє українських "перебіжчиків" - Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.

Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки захоплення державної влади в Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за спробою державного перевороту в Україні стоїть Російська Федерація.