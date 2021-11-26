Держпереворот, анонсований Зеленським: журналіст BuzzFeedNews назвав осіб, запис розмови яких нібито має ОПУ

Про це Міллер написав у Twitter.



За словами журналіста, записи він не чув, але співрозмовник під час телефонної розмови прочитав йому роздруківку обговорення.



За даними співрозмовника Міллера, учасники розмови - офіцер ФСБ і троє перебіжчиків із України, які перебувають в окупованому Криму.



При цьому журналісту повідомили їхні особи: офіцер ФСБ - Василь Лаптєв, троє українських "перебіжчиків" - Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.

Джерело журналіста також повідомило, що Зеленський планує передати ці дані США.

"Я не зміг автентифікувати аудіозапис та розшифровки. Але одне з моїх джерел повідомило, що офіс Зеленського перевіряв розвідку протягом двох днів і вчора "засвідчив автентичність" записів", - зазначив Міллер.

Журналіст також додав, що у наведених даних не ідеться про пряму участь бізнесмена Ріната Ахметова в організації перевороту, проте учасники обговорення казали про потребу "бути готовим переїхати і працювати з Ахметовим".



У розмові також ішлося, що як "прикриття" учасники планують використати акцію протесту біля Офісу президента, яка має відбутися 1 грудня.



Міллер зазначив, що під час ознайомлення зі змістом розмови наміри учасників не здалися йому "добре спланованими".



"Особливості змови про переворот залишаються дещо незрозумілими, тому що я не чув повної стенограми чи оригінального аудіо. Але те, що я почув, не звучало як прискіпливий і добре продуманий план", - написав Міллер.

Журналіст припустив, що план "перевороту", можливо, мав на меті дестабілізувати ситуацію в Україні з використанням поточної напруженості між Києвом та Москвою, а також між Зеленським і Ахметовим.



Крім того, Міллер зазначив, що джерело повідомило про прагнення Зеленського до "перемир'я" з Ахметовим.



"Джерело, близьке до президента, повідомило, що "він намагається оголосити перемир'я" з олігархом, з яким він стикався, проводячи антиолігархальну політику".



За словами співрозмовника журналіста, саме через це Зеленський оголосив про нібито змову публічно і назвав ім’я Ахметова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговроюється участь Ріната Ахметова.

Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту

Крістофер Міллер - колишній кореспондент Радіо Свобода. Понад 10 років працював у Києві, висвітлював події в Україні й інших пострадянських державах. Із 2020 року - кореспондент видання BuzzFeed News у Нью-Йорку.

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