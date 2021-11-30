Кремль стоїть за підготовкою держперевороту в Україні, - Шмигаль

Про це Шмигаль заявив у коментарі Reuters.

Прем'єр-міністр розповів, що Україна отримала секретні дані про наміри розпочати держпереворот.



На уточнююче запитання журналіста, чи причетна Росія до його організації, Шмигаль відповів: "Безумовно".

Він також зазначив, що українська розвідка перехопила діяльність "зовнішніх сил", які хотіли розхитати політичну ситуацію в країні та збурити суспільство на протести.

"В українському суспільстві немає революційних настроїв. Ми розуміємо, що був вплив ззовні, щоб посилити протести в Києві, зробити їх сильнішими. Наша спецслужба проводить спеціальне розслідування", - наголосив Шмигаль.

Очільник уряду додав, що Росія намагається перешкодити намаганням України приєднатися до Європейського Союзу. Тому РФ проводить військові та гібридні атаки, зокрема, нарощує сили на кордоні з Україною зараз, як робила це в травні 2021 року.

"Вони щось готують", - зазначив Шмигаль.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговорюється участь Ріната Ахметова.

Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту, назвавши це "суцільною брехнею".

Журналіст BuzzFeedNews назвав осіб, причетних до організації держперевороту, запис розмови яких нібито має ОПУ. Серед них офіцер ФСБ - Василь Лаптєв, троє українських "перебіжчиків" - Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.

Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки захоплення державної влади в Україні.

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