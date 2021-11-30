Кремль стоїть за підготовкою держперевороту в Україні, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за спробою державного перевороту в Україні стоїть Російська Федерація
Про це Шмигаль заявив у коментарі Reuters.
Прем'єр-міністр розповів, що Україна отримала секретні дані про наміри розпочати держпереворот.
На уточнююче запитання журналіста, чи причетна Росія до його організації, Шмигаль відповів: "Безумовно".
Він також зазначив, що українська розвідка перехопила діяльність "зовнішніх сил", які хотіли розхитати політичну ситуацію в країні та збурити суспільство на протести.
"В українському суспільстві немає революційних настроїв. Ми розуміємо, що був вплив ззовні, щоб посилити протести в Києві, зробити їх сильнішими. Наша спецслужба проводить спеціальне розслідування", - наголосив Шмигаль.
Очільник уряду додав, що Росія намагається перешкодити намаганням України приєднатися до Європейського Союзу. Тому РФ проводить військові та гібридні атаки, зокрема, нарощує сили на кордоні з Україною зараз, як робила це в травні 2021 року.
"Вони щось готують", - зазначив Шмигаль.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговорюється участь Ріната Ахметова.
- Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту, назвавши це "суцільною брехнею".
- Журналіст BuzzFeedNews назвав осіб, причетних до організації держперевороту, запис розмови яких нібито має ОПУ. Серед них офіцер ФСБ - Василь Лаптєв, троє українських "перебіжчиків" - Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.
- Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки захоплення державної влади в Україні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.58Продаж 31.04
- Актуальне
- Важливе