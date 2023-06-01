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Україна замовила ще 300 розвіддронів Vector за кошти Німеччини

1 червня, 2023 четвер
02:17
Війна з Росією Дрони Vector

Міністерство оборони України замовило 300 додаткових розвідувальних безпілотників середнього радіуса дії типу Vector у німецької компанії Quantum-Systems

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

"Компанія Quantum-Systems GmbH, що займається повітряною розвідкою подвійного призначення і постачає безпілотники з декількома датчиками для збору даних державним установам і комерційним клієнтам, сьогодні оголосила про замовлення 300 додаткових розвідувальних безпілотників середнього радіуса дії типу Vector у рамках військової підтримки Збройних сил України, що фінансується урядом Німеччини", – вказує компанія.

Повідомляється, що Міністерство оборони України розмістило третє замовлення на 300 БПЛА Vector, після двох попередніх замовлень на 105 – у січні 2023 року і 33 БПЛА Vector – у серпні 2022 року.

У компанії кажуть, що їхній БПЛА забезпечує "безперервне виявлення ворожих цілей незалежно від погодних умов".

"Використовуючи передові можливості штучного інтелекту, Vector дає змогу українським військам швидко збирати важливі розвідувальні дані та здобувати стратегічну перевагу", – йдеться в повідомленні.

Компанія Quantum Systems пише на своєму сайті про "тісне партнерство і незмінну підтримку України у постачанні новітніх безпілотників Vector, відповідно до контракту Міністерства оборони України".

Компанія Quantum Systems нещодавно відкрила в Україні центр сервісного навчання, підтримки та логістики. Центр проводить навчання операторів з використання та обслуговування системи Vector.

  • 13 травня стало відомо, що українські розвідники отримають 105 БПЛА Vector від Німеччини. Це була друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом ФРН.
Німеччина
безпілотник
допомога Україні
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