Україна запевнила, що не атакуватиме РФ зброєю, наданою Заходом, – міністерка оборони Німеччини
Україна переконала західних партнерів, що не збирається атакувати територію Росії і буде використовувати надану Заходом зброю тільки для власного захисту
Про це в середу в Бундестазі заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, повідомляє Focus.
Відповідаючи на питання одного з депутатів, чи збирається Україна нападати на російську територію Ламбрехт сказала:
"Нам не потрібно було вимагати цього від українців, вони самі це чітко заявили. Ми маємо впевненість у тому, що Україна використовуватиме зброю тільки для оборони".
Глава німецького Міноборони наголосила, що одна з її цілей у контексті надання Україні зброї – гарантувати, що це не призведе до подальшої ескалації.
"Надання зброї у зону бойових дій не було простим рішенням. Якщо ви питаєте мене, то Україна не накопичує зброю, а має достатньо, щоб обороняти себе від агресора – Росії", – наголосила Ламбрехт.
- Нагадаємо, уряд Німеччини у вівторок опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.
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