Україна заслуговує на справедливий і тривалий мир: Сунак висловився щодо намагань "заморозити" війну
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкритикував намагання "заморозити" російсько-українську війну на поточних позиціях
Про це повідомляє Independent.
"Припинення вогню не є справедливим і міцним миром для України. Росія здійснила незаконне та неспровоковане вторгнення. Вона вчинила жахливі воєнні злочини, і єдиною правильною відповіддю (щодо припинення війни - ред.) є те, щоб Росія вивела свої війська з України. Всі плани, що маскуються під мирні, а насправді є спробами просто заморозити конфлікт на поточних позиціях, абсолютно неправильні", - сказав Сунак.
Очільник британського уряду наголосив, що інші країни також погодилися з принципом справедливого і міцного миру, заснованого на статуті ООН і територіальній цілісності та суверенітеті.
"Хоча багато людей можуть мати уявлення про те, як виглядає мир в Україні, припинення вогню не є справедливим і міцним миром. І ми продовжуватимемо зусилля, щоб мир для України був таким, на який вона заслуговує, і був справді справедливим і тривалим", - сказав Сунак.
Прем'єр Великої Британії також наголосив, що його країна та її західні союзники підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно".
- Раніше Сунак заявив, що в інтересах міжнародної спільноти забезпечити успіх України і не допустити успіху Володимира Путіна в агресивній війні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе