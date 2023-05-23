Про це повідомляє Independent.

"Припинення вогню не є справедливим і міцним миром для України. Росія здійснила незаконне та неспровоковане вторгнення. Вона вчинила жахливі воєнні злочини, і єдиною правильною відповіддю (щодо припинення війни - ред.) є те, щоб Росія вивела свої війська з України. Всі плани, що маскуються під мирні, а насправді є спробами просто заморозити конфлікт на поточних позиціях, абсолютно неправильні", - сказав Сунак.

Очільник британського уряду наголосив, що інші країни також погодилися з принципом справедливого і міцного миру, заснованого на статуті ООН і територіальній цілісності та суверенітеті.

"Хоча багато людей можуть мати уявлення про те, як виглядає мир в Україні, припинення вогню не є справедливим і міцним миром. І ми продовжуватимемо зусилля, щоб мир для України був таким, на який вона заслуговує, і був справді справедливим і тривалим", - сказав Сунак.

Прем'єр Великої Британії також наголосив, що його країна та її західні союзники підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно".