Україна зазнала перших втрат на Australain Open
Українські тенісистки Катерина Завацька та Дар'я Снігур поступилися у другому колі відбору Відкритого чемпіонату Австралії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
11 січня на турнірі Grand Slam у Мельбурні Катерина Завацька, яка посідає 309-те місце у світовому рейтингу, програла росіянці Еріці Андрєєвій (137), яка виступає в нейтральному статусі - 6:4, 3:6, 2:6.
Дар'я Снігур (148) поступилась 15-річній Бренді Фругвіртовій (135) - 7:5, 6:7, 3:6.
Раніше у середу до фіналу кваліфікації вийшли українці Олексій Крутих та Леся Цуренко.
Australian Open
Мельбурн, Австралія
11 січня
Кваліфікація. 2-й раунд
Жінки
Катерина Завацька (Україна) - Еріка Андрєєва 6:4, 3:6, 2:6
Дар'я Снігур (Україна) - Бренда Фругвіртова (Чехія) 7:5, 6:7, 3:6
- 11 січня Олексій Крутих та Леся Цуренко вдало провели матчі другого кола кваліфікації Australian Open.
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