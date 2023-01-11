Україна зазнала перших втрат на Australain Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

11 січня на турнірі Grand Slam у Мельбурні Катерина Завацька, яка посідає 309-те місце у світовому рейтингу, програла росіянці Еріці Андрєєвій (137), яка виступає в нейтральному статусі - 6:4, 3:6, 2:6.

Дар'я Снігур (148) поступилась 15-річній Бренді Фругвіртовій (135) - 7:5, 6:7, 3:6.

Раніше у середу до фіналу кваліфікації вийшли українці Олексій Крутих та Леся Цуренко.

Australian Open

Мельбурн, Австралія

11 січня

Кваліфікація. 2-й раунд

Жінки

Катерина Завацька (Україна) - Еріка Андрєєва 6:4, 3:6, 2:6

Дар'я Снігур (Україна) - Бренда Фругвіртова (Чехія) 7:5, 6:7, 3:6

11 січня Олексій Крутих та Леся Цуренко вдало провели матчі другого кола кваліфікації Australian Open.

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