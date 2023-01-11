Українці Крутих і Цуренко вийшли у фінал кваліфікації Australian Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У другому колі кваліфікації Australian Open Олексій Крутих переміг італійця Джанлуку Магера у двох сетах - 6:2 і 7(7):6(3) відповідно. Українець був фаворитом поєдинку. У рейтингу АТР наш тенісист займає 188 місце, а Магер - 212.

Леся Цуренко також здобула успіх у другому колі кваліфікації. Українка перемогла іспанську тенісистку молдовського походження Альону Большову - 6:1 і 6:2 відповідно.

У фіналі відбору АО Крутих зустрінеться з переможцем пари Кудла - Табернер. На Цуренко чекає поєдинок проти француженки Леольї Жанжан.

Australian Open

Кваліфікація. Друге коло

11 січня

Леся Цуренко (Україна) - Альона Большова (Іспанія) - 6:1, 6:2

Олексій Крутих (Україна) - Джанлука Магер (Італія) - 6:2, 7(7):6(3

9 січня українці Леся Цуренко та Олексій Крутих вийшли до другого кола кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії. Українки Катерина Завацька та Дар'я Снігур також перемогли у першому колі кваліфікації відкритого чемпіонату Австралії

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