Про це Подоляк написав у Twitter.

При цьому радник голови ОПУ наголосив, що Україна дотримується норм міжнародного права щодо ставлення до полонених і не видасть їх Росії без їхньої згоди.

"Примусово мобілізовані громадяни РФ, які не бажають безславно загинути у чужій країні! За першої ж нагоди - здавайтеся в полон. Україна гарантує вам збереження життя та гідне ставлення. За Женевською конвенцією, ви не будете видані РФ, якщо самі цього не захочете", - написав Подоляк.

Принудительно мобилизованные граждане ????????, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности — сдавайтесь в плен. Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение. По Женевской конвенции, вы не будете выданы РФ, если сами этого не захотите. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 22, 2022

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.

За даними видання "Новая газета", влада РФ планує мобілізувати до 1 млн людей.

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