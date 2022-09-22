"Україна збереже вам життя і не видасть РФ": Подоляк закликав росіян здаватися в полон за першої нагоди
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до росіян із закликом здаватися в полон за першої можливості у разі їх примусової мобілізації
Про це Подоляк написав у Twitter.
При цьому радник голови ОПУ наголосив, що Україна дотримується норм міжнародного права щодо ставлення до полонених і не видасть їх Росії без їхньої згоди.
"Примусово мобілізовані громадяни РФ, які не бажають безславно загинути у чужій країні! За першої ж нагоди - здавайтеся в полон. Україна гарантує вам збереження життя та гідне ставлення. За Женевською конвенцією, ви не будете видані РФ, якщо самі цього не захочете", - написав Подоляк.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.
- За даними видання "Новая газета", влада РФ планує мобілізувати до 1 млн людей.
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