Україна збиратиме біометричні дані іноземців для оформлення в'їзних віз

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, з 1 січня 2022 року під час подання візового клопотання уповноважені органи здійснюватимуть обов'язкову фіксацію біометричних даних візових аплікантів. Зазначається, що фотографуватимуть обличчя та скануватимуть відбитки пальців обох рук. Дані зберігатимуться у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі п'ять років, після чого знищуватимуться.



У пресслужбі зазначили, що донині оформлення українських віз залишалося єдиною ланкою процесів ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, яка не передбачала використання біометричних даних, які фіксувалися під час прикордонного контролю, оформлення посвідок на проживання тощо.



Так, запровадження фіксації біометричних даних візових аплікантів має спростити процедуру ідентифікації та верифікації іноземців та осіб без громадянства під час та після в'їзду в Україну, удосконалити здійснення контролю за міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства, удосконалити координацію уповноважених органів при реалізації державної міграційної політики, а також посилити боротьбу з використанням підроблених документів.



У пресслужбі додали, що вимога не буде застосовуватися до деяких категорій заявників, або застосовуватиметься в обмеженому обсязі. Мова йде про дітей до 12 років, осіб з дипломатичними або службовими паспортами, осіб з інвалідністю, яка унеможливлює подання біометричних даних тощо.

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