Україна здатна стати "powerbank" Європи, – очільник Нафтогазу

Про це повідомляє очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у facebook.

"Україна здатна стати "powerbank" Європи, одним із ключових елементів її енергетичної безпеки. У нас є, що запропонувати: газ власних родовищ, ПСГ для зберігання стратегічних резервів європейських країн, потужності для виробництва і транспортування біогазів та зеленого водню", – сказав Чернишов.

Окрім цього, за його словами, Росія хотіла "підірвати" континент своїми енергоносіями, але український "powerbank" натомість зробить його ще сильнішим.