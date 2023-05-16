Україна здатна стати "powerbank" Європи, – очільник Нафтогазу
Україна готова запропонувати Європі свій газ, підземні сховища газу (ПСГ) та потужності для виробництва і транспортування біогазів та зеленого водню
Про це повідомляє очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у facebook.
"Україна здатна стати "powerbank" Європи, одним із ключових елементів її енергетичної безпеки. У нас є, що запропонувати: газ власних родовищ, ПСГ для зберігання стратегічних резервів європейських країн, потужності для виробництва і транспортування біогазів та зеленого водню", – сказав Чернишов.
Окрім цього, за його словами, Росія хотіла "підірвати" континент своїми енергоносіями, але український "powerbank" натомість зробить його ще сильнішим.
- 24 квітня повідомлялося, що Нафтогаз розпочав переговори з американськими гігантами ExxonMobil, Halliburton і Chevron, аби вони допомогли Україні збільшити власний видобуток газу.
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