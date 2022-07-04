Україна здійснила реформу міцності ЄС і ми максимально об'єднали НАТО, - Зеленський

Про це він заявив під час виступу на конференції щодо відбудови України.

"Наша держава стала кандидатом на вступ в ЄС, рух до набуття повноправного членства передбачає реформи, але й відбудова України передбачає реформи. Ми маємо ще посилити наші інституції, ми маємо ще оновлювати стандарти життя. Наша мета в тому, щоб Україна стала не лише найбільш вільною країною в Європі і найбільш зручною для життя і бізнесу, але й щоб ми найшвидше з усіх, хто рухався в ЄС виконали політичну частину роботи", - сказав Зеленський.

На його думку, Україна здійснила найбільшу реформу для країн європейської спільноти.

"Це я вважаю, найголовніша реформа і ми її вже реалізували - реформа міцності Європейського Союзу. Це фактична реформа ЄС - він по-справжньому об'єднаний. Міцно об'єднаний тепер завдяки і нам. Завдяки цій нашій реформі ми актуалізували кожну з базових цінностей Європи. Так само і підтримка країнами НАТО нашої держави означає, що ми максимально об'єднали альянс.Такої об'єднаності альянсу не було десятки років", - зазначив президент.

За його словами, відбудова України стане також великою реформою.

"Ми всі разом об'єднуємо демократичний світ, настільки, що кожен побачить - світогляд вільних людей завжди перемагає. Світ побачить, що ніхто і ніколи не зможе досягнути війною своїх цілей", - підсумував Зеленський.