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Україна здійснює одну з наймасштабніших трансформацій сил оборони з часів Другої світової, - Резніков

17 жовтня, 2022 понедiлок
14:04
війна з Росією Ілюстративне фото

Україна опанували понад 300 стандартів НАТО і де-факто вже вступила у НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки Рамштайн-6 і написав про це на своїй сторінці у фейсбук.

"Ми впроваджуємо натівську систему LOGFAS для забезпечення обліку та логістики. За моїм рішенням відбувається реформа системи оборонних закупівель за принципами НАТО. Ми опанували понад 300 стандартів НАТО. Ми здійснюємо одну з наймасштабніших трансформацій сил оборони з часів Другої світової війни, до того ж – під час активної фази бойових дій. Тому коли я кажу, що Україна вступила до НАТО де-факто – у мене багато аргументів. Натомість на тлі усього вказаного стає все менше аргументів не надавати Україні літаки і танки. Впевнений, що ці аргументи скоро закінчяться. Адже Україна довела не тільки здатність надзвичайно ефективно використовувати надане озброєння на полі бою, але й продемонструвала високу відповідальність і неухильне дотримання зобов’язань", - написав Резніков.

Також міністр підкреслив, що єдине, чого сьогодні не вистачає для запрошення України до НАТО – це політичної волі членів-країн НАТО.

"Неопубліковані деталі обговорень Рамштайн-6 мають першими на собі відбути російські окупанти.  Ми неодноразово створювали їм сюрпризи. Варто зберегти цю традицію. Професіоналізм і героїзм наших захисників і захисниць вже змінив ставлення до України у світі. До перемоги нам ще доведеться пройти великий і непростий шлях. Але навіть найзапекліші скептики, які дивляться на явища і процеси не через призму цінностей, а через міркування realpolitik, втрачають останні сумніви в тому, що Україна доб’ється успіху, а керманичі Росії доведуть свою країну до катастрофи", - наголосив Резніков.

Також міністр оборони написав про зброю західних зразків, яку вже отримали наші військові:

  • Першу з чотирьох систем ППО IRIS-T, яка вже захищає наше небо;
  • Кілька десятків систем MLRS трьох видів (M142 HIMARS, M270, Mars II). Найближчим часом очікується поповнення в цій "родині"- і новими найменуваннями, і кількісне;
  • Сотні артилерійських систем калібру 155-мм (М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) та 105-мм (M101, L119);
  • Сотні БТР та БМП (у тому числі M113, VAB, FV 103 Spartan);
  • Сотні броньованих автомобілів (у тому числі Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP);
  • сотні мінометів;
  • Тисячі протитанкових ракетних комплексів (у тому числі JAVELIN, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE);
  • Більше тисячі переносних зенітно-ракетних комплексів (у тому числі Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer);
  • Десятки радарів різних типів;
  • десятки БПЛА;
  • Протирадарні ракети HARM;
  • Протикорабельні системи Harpoon;
  • Тисячі одиниць різних типів стрілецької зброї та багато іншого.

"Це величезна, неоціненна допомога. Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують опанування техніки. Крім цього тисячі наших бійців пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах", - додав Резніков.

  • Нагадаємо, керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що війська РФ потерпають від вогневого контролю ЗСУ

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Міністерство оборони
Олексій Резніков
НАТО
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