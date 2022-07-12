Україна здобула дев'яте золото на Всесвітніх іграх-2022
Богдан Колмаков приніс Україні дев'яту золоту нагороду на Всесвітніх іграх-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Колмаков виграв золото у змаганнях з паркуру, який дебютував у програмі змагань. У четвертий день Всесвітніх ігор у Бірмінгемі (США) його медаль виявилася єдиною для українців. Загалом збірна України вже здобула 23 нагороди - 9 золотих, 6 срібних та 8 бронзових.
У загальному медальному заліку наша команда втрималася на третій позиції. Попереду Німеччина (15-2-8) та Колумбія (9-8-3).
До програми Всесвітніх ігор входять види спорту, в яких не розігруються медалі на Олімпіадах.
- Станом на 11 липня збірна Україна мала на Всесвітніх іграх 22 нагороди та ділила перше місце за кількістю медалей з Італією.
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