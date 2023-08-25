Україна здобула першу медаль ЧС з веслування на байдарках та каное

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у facebook.

На ЧС в Дуйсбургу (Німеччина) Олега Кухарик, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко та Івана Семикін подолали 500 м за 1 хв 19,631 сек та фінішували третіми.

Золото здобула Німеччина (1.19,183), срібло - Угорщина (1.19,570).

Разом із першою на ЧС-2023 нагородою, українські веслувальники здобули ліцензію на Олімпіаду-2024.

Збірна України виграла медаль ЧС на байдарках-четвірках втретє поспіль. У 2021 році наші байдарочники здобули золото, а минулого року - бронзу.

ЧС-2023 з веслування на байдарках та каное

Дуйсбург, Німеччина

25 серпня

Чоловіки. Байдарки-четвірки. 500 м

1. Німеччина - 1.19,183

2. Угорщина - 1.19,570

3. Україна - 1.19,631