Україна здобула першу медаль ЧС з веслування на байдарках та каное
Збірна України здобула бронзову нагороду чемпіонату світу в чоловічих змаганнях на байдарках-четвірках на дистанції 500 м
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у facebook.
На ЧС в Дуйсбургу (Німеччина) Олега Кухарик, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко та Івана Семикін подолали 500 м за 1 хв 19,631 сек та фінішували третіми.
Золото здобула Німеччина (1.19,183), срібло - Угорщина (1.19,570).
Разом із першою на ЧС-2023 нагородою, українські веслувальники здобули ліцензію на Олімпіаду-2024.
Збірна України виграла медаль ЧС на байдарках-четвірках втретє поспіль. У 2021 році наші байдарочники здобули золото, а минулого року - бронзу.
ЧС-2023 з веслування на байдарках та каное
Дуйсбург, Німеччина
25 серпня
Чоловіки. Байдарки-четвірки. 500 м
1. Німеччина - 1.19,183
2. Угорщина - 1.19,570
3. Україна - 1.19,631
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