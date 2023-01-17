Про це повідомляє Еспресо.TV.

Городна та Кінаш стали третіми в одиночній змішаній естафеті. Українці заробили 1 штрафне коло, використали 11 запасних патронів та відстали від переможців з Чехії на 41,9 сек. Срібло здобула Франція.

Ця нагорода стала для України першою на Універсіаді-2023, яка відбувається у США з 12 до 22 січня.

Універсіада-2023

Лейк-Плесід, США

Біатлон

Одиночна змішана естафета

1. Чехія - 37.25,3 (0 штрафних кіл +3 запасних патрони)

2. Франція - відставання 37,5 (0+10)

3. Україна - 41,9 (1+11)

16 січня стало відомо, що чоловіча збірна України виступить на чемпіонаті Європи з біатлону найсильнішим складом.

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