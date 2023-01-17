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Головна Спорт Україна здобула першу медаль зимової Універсіади-2023

Україна здобула першу медаль зимової Універсіади-2023

17 січня, 2023 вiвторок
08:29
Спорт Степан Кінаш та Юлія Городна

Біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш принесли збірній Україну в одиночному міксті першу нагороду Всесвітніх студентських спортивних ігор-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Городна та Кінаш стали третіми в одиночній змішаній естафеті. Українці заробили 1 штрафне коло,  використали 11 запасних патронів та відстали від переможців з Чехії на 41,9 сек. Срібло здобула Франція. 

Ця нагорода стала для України першою на Універсіаді-2023, яка відбувається у США з 12 до 22 січня.  

Універсіада-2023

Лейк-Плесід, США

Біатлон

Одиночна змішана естафета

1. Чехія - 37.25,3 (0 штрафних кіл +3 запасних патрони)

2. Франція  - відставання  37,5 (0+10)

3. Україна - 41,9 (1+11)

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біатлон
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