Україна здобула першу медаль зимової Універсіади-2023
Біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш принесли збірній Україну в одиночному міксті першу нагороду Всесвітніх студентських спортивних ігор-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Городна та Кінаш стали третіми в одиночній змішаній естафеті. Українці заробили 1 штрафне коло, використали 11 запасних патронів та відстали від переможців з Чехії на 41,9 сек. Срібло здобула Франція.
Ця нагорода стала для України першою на Універсіаді-2023, яка відбувається у США з 12 до 22 січня.
Універсіада-2023
Лейк-Плесід, США
Біатлон
Одиночна змішана естафета
1. Чехія - 37.25,3 (0 штрафних кіл +3 запасних патрони)
2. Франція - відставання 37,5 (0+10)
3. Україна - 41,9 (1+11)
- 16 січня стало відомо, що чоловіча збірна України виступить на чемпіонаті Європи з біатлону найсильнішим складом.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 42.06Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе