Україна здобула срібло на ЧС з водних видів спорту

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України з артистичного плавання здобула срібло на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який триває у Будапешті.

На змаганнях з артистичного плавання українська команда показала результат у довільних вправах – 95,0000. Цей показник допоміг українкам посісти другу позицію.

Китай, який здобув перемогу, набрав 96,700. Японія - третя (93,1333).

У складі нашої збірної виступили Марина та Владислава Алексіїви, Олеся Деревянченко, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Ангеліна Овчиннікова та Валерія Тищенко.

ЧС з водних видів спорту проходить в угорському Будапешті. Для нашої збірної це вже сьома нагорода на цьому турнірі.

ЧС-2022 з водних видів спорту

Артистичне плавання. Команди. Вільна програма

24 червня

1. Китай – 96,7000

2. Україна – 95,0000

3. Японія – 93,1333

21 червня український плавець Михайло Романчук здобув бронзу на ЧС з водних видів спорту - 2022.

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