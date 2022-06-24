Україна здобула срібло на ЧС з водних видів спорту
Збірна України з артистичного плавання здобула срібло на ЧС з водних видів спорту
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України з артистичного плавання здобула срібло на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який триває у Будапешті.
На змаганнях з артистичного плавання українська команда показала результат у довільних вправах – 95,0000. Цей показник допоміг українкам посісти другу позицію.
Китай, який здобув перемогу, набрав 96,700. Японія - третя (93,1333).
У складі нашої збірної виступили Марина та Владислава Алексіїви, Олеся Деревянченко, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Ангеліна Овчиннікова та Валерія Тищенко.
ЧС з водних видів спорту проходить в угорському Будапешті. Для нашої збірної це вже сьома нагорода на цьому турнірі.
ЧС-2022 з водних видів спорту
Артистичне плавання. Команди. Вільна програма
24 червня
1. Китай – 96,7000
2. Україна – 95,0000
3. Японія – 93,1333
- 21 червня український плавець Михайло Романчук здобув бронзу на ЧС з водних видів спорту - 2022.
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