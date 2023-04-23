Україна здобула восьму медаль ЧЄ-2023 з важкої атлетики

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧЄ-2023 у Єревані Кисіль підняла у ривку 111 кг, у поштовху зафіксувала 133 кг та із сумою 244 кг стала третьою. Золото з результатом 253 кг виграла британка Емілі Кемпбелл, срібло отримала Анастасія Готфрід з Грузії (252 кг).

Медаль Кисіль стала для збірної України восьмою на ЧЄ-2023 у Вірменії. Раніше у вазі до 81 кг перемогла Ірина Деха. В категорії до 59 кг золото із європейським рекордом Україні принесла Каміла Конотоп, а Надія Шпилька здобула бронзу. Срібло у вазі до 55 кг отримала Світлана Самуляк, Марія Гангур стала другою у категорії до 64 кг, а Анастасія Манєвська - у вазі до 87 кг. Ангеліна Ломачинська виграла бронзу в категорії до 49 кг.

ЧЄ-2023 з важкої атлетики

Єреван, Вірменія

23 квітня

Жінки, понад 87 кг

1. Емілі Кемпбелл (Велика Британія) - 253 кг (110 кг ривок + 143 кг поштовх)

2. Анастасія Готфрід (Грузія) - 252 (117+135)

3. Валентина Кисіль (Україна) - 244 (111+133)