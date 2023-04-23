Україна здобула восьму медаль ЧЄ-2023 з важкої атлетики
Валентина Кисіль принесла збірній України бронзу чемпіонату Європи з важкої атлетики у надважкій категорії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧЄ-2023 у Єревані Кисіль підняла у ривку 111 кг, у поштовху зафіксувала 133 кг та із сумою 244 кг стала третьою. Золото з результатом 253 кг виграла британка Емілі Кемпбелл, срібло отримала Анастасія Готфрід з Грузії (252 кг).
Медаль Кисіль стала для збірної України восьмою на ЧЄ-2023 у Вірменії. Раніше у вазі до 81 кг перемогла Ірина Деха. В категорії до 59 кг золото із європейським рекордом Україні принесла Каміла Конотоп, а Надія Шпилька здобула бронзу. Срібло у вазі до 55 кг отримала Світлана Самуляк, Марія Гангур стала другою у категорії до 64 кг, а Анастасія Манєвська - у вазі до 87 кг. Ангеліна Ломачинська виграла бронзу в категорії до 49 кг.
ЧЄ-2023 з важкої атлетики
Єреван, Вірменія
23 квітня
Жінки, понад 87 кг
1. Емілі Кемпбелл (Велика Британія) - 253 кг (110 кг ривок + 143 кг поштовх)
2. Анастасія Готфрід (Грузія) - 252 (117+135)
3. Валентина Кисіль (Україна) - 244 (111+133)
- 22 квітня Анастасія Манєвська здобула срібло чемпіонату Європи з важкої атлетки у категорії до 87 кг.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе