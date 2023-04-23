Українська важкоатлетка стала віцечемпіонкою Європи
Українка Анастасія Манєвська здобула срібло чемпіонату Європи з важкої атлетки у категорії до 87 кг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧЄ-2023 у Єревані Анастасія Манєвська підняла у ривку 108 кг та 130 кг у поштовху та набрала в сумі 238 кг. Це дозволило українці здобути срібло. Золото із результатом 272 кг виграла норвежка Сольфрід Коанда. Бронза - у вірменки Ріпсіме Хуршудян (227 кг).
Медаль Манєвської стала для збірної України сьомою на ЧЄ-2023 у Вірменії. Раніше у вазі до 81 кг перемогла Ірина Деха. В категорії до 59 кг золото із європейським рекордом Україні принесла Каміла Конотоп, а Надія Шпилька здобула бронзу. Срібло у вазі до 55 кг отримала Світлана Самуляк, а Марія Гангур стала другою у категорії до 64 кг. Ангеліна Ломачинська виграла бронзу в категорії до 49 кг.
ЧЄ-2023 з важкої атлетики
Жінки, до 87 кг
Єреван, Вірменія
22 квітня
1. Сольфрід Коанда (Норвегія) - 272 кг (117 кг ривок + 155 кг поштовх)
2. Анастасія Манєвська (Україна) - 238 (108+130)
3. Ріпсіме Хуршудян (Вірменія) - 227 (107+120)
- 21 квітня українка Ірина Деха здобула золото чемпіонату Європи з важкої атлетики у категорії до 81 кг.
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