Українська важкоатлетка стала абсолютною чемпіонкою Європи
Українка Ірина Деха здобула золото чемпіонату Європи з важкої атлетики у категорії до 81 кг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧЄ-2023 у Єревані Деха показала найкращий результат в обох видах програми - ривку (123 кг) та поштовху (135 кг). У сумі українка набрала 258 кг та здобула "велике" золото. Срібну медалістку Ділару Нурін наша штангістка випередила на 53 кг.
Деха відстояла звання абсолютної чемпіонки Європи. Загалом вона виграла континентальне золото вчетверте у кар'єрі.
Раніше у категорії до 59 кг золото із європейським рекордом Україні принесла Каміла Конотоп, а Надія Шпилька здобула бронзу. Срібло у вазі до 55 кг отримала Світлана Самуляк, а Марія Гангур стала другою у категорії до 64 кг. Ангеліна Ломачинська виграла бронзу в категорії до 49 кг.
ЧЄ-2023 з важкої атлетики
Єреван, Вірменія
21 квітня
Жінки, до 81 кг
1. Ірина Деха (Україна) - 288 кг (123 кг ривок + 135 кг поштовх)
2. Ділара Нарін (Туреччина) - 235 (101+134)
3. Єлена Єрігіна (Молдова) - 234 (104+130)
- 19 квітня Марія Гангур здобула срібло чемпіонату Європи у категорії до 64 кг.
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