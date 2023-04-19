Українка стала віцечемпіонкою Європи з важкої атлетики

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧЄ-2023 у Єревані Гангур підняла 98 кг у ривку та 116 у поштовху та із сумою 214 кг стала другою. Золото здобула Нурай Гюнгор з Туреччини (219 кг), бронзу - британка Зої Сміт, яка із сумою 214 кг поступилася українці через більше власну вагу.

Загалом збірна України виборола на чемпіонаті Європи у Вірменії п'ять нагород. Раніше у категорії до 59 кг золото з рекордом континенту виграла Каміла Конотоп, а Надія Шпилька здобула бронзу. Срібло у вазі до 55 кг отримала Світлана Самуляк, а Ангеліна Ломачинська стала третьою у категорії до 49 кг.

ЧЄ-2023 з важкої атлетики

Єреван, Вірменія

Жінки, до 64 кг

17 квітня

1. Нурай Гюнгор (Туреччина) - 219 кг (99 кг ривок+120 кг поштовх)

2. Марія Гангур (Україна) - 214 (98+116)

3. Зої Сміт (Велика Британія) - 214 (93+121)

… 6. Ганна Давидова (Україна) - 203 (93+110)