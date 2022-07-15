Україна зобовʼязалася не використовувати HIMARS для ударів по території Росії
У інтервʼю для ВВС очільник міністерства оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по цілях на території РФ
Про це інформує Українська Правда.
"Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об'єктах на території Російської Федерації. Ми всюди це засвідчили, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги - керівника Пентагону, - що ми будемо використовувати американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель тільки на території України", - зазначив Резніков.
На питання, чи стосуватиметься це зобовʼязання Криму, Резніков відповів так:
"Я сказав (міністру оборони США Ллойду Остіну - Ред.), що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він мені відповів: ми тебе зрозуміли".
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