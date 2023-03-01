Про це повідомляє Bellator в Instagram.

У новому рейтингу Амосов піднявся з четвертої на третю позицію. Це сталося після того, як українець захистив титул чемпіона організації у напівсередній вазі (до 77 кг) у поєдинку проти американця Логана Сторлі.

Очолює рейтинг чемпіон Bellator у напівлегкій вазі (до 66 кг) Патрісіу Фрейре з Бразилії.

Ярослав Амосов здобув чемпіонський пояс у червні 2021 року, коли переміг за очками бразильця Дугласа Ліму. У травні 2022 року він мав захищати титул проти британця Майкла Пейджа, проте вступив до лав Тероборони у рідному Ірпені. Бій було скасовано, а Пейдж у поєдинку за тимчасовий титул поступився Сторлі.

Амосов вдруге переміг Сторлі. Він зустрічався з американцем у листопаді 2020 року та здолав його роздільним рішенням суддів.