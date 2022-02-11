Українець Гераскевич, який зробив патріотичний протест на Олімпіаді, фінішував 18-м у фіналі зі скелетону
Українець Владислав Гераскевич посів 18 місце у фінальному змаганні зі скелетону серед чоловіків
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гераскевич фінішував на 18-й позиції у фіналі зі скелетону. Чотири заїзди українець сумарно подолав за 4.06,28 хв.
Переможцем Олімпіади-2022 у скелетоні став 29-річний німець Крістофер Гротхер. Срібло у Акселя Юнга, а бронзу завоював представник збірної Китаю Янь Веньган.
- 10 лютого український скелетоніст Владислав Гераскевич після перших двох спроб на Олімпійських іграх у Пекіні посідав 16-те місце.
- 11 лютого Гераскевич, який виступає на Олімпіаді-2022, закликав Росію припинити війну в Україні.
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