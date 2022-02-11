Українець Гераскевич, який зробив патріотичний протест на Олімпіаді, фінішував 18-м у фіналі зі скелетону

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Гераскевич фінішував на 18-й позиції у фіналі зі скелетону. Чотири заїзди українець сумарно подолав за 4.06,28 хв.



Переможцем Олімпіади-2022 у скелетоні став 29-річний німець Крістофер Гротхер. Срібло у Акселя Юнга, а бронзу завоював представник збірної Китаю Янь Веньган.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb