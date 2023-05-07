Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Гвадалахарі (Мексика) Гвоздик завершив поєдинок проти Болотнікса у шостому раунді. Після потужного влучного удару українець кинувся добивати суперника, який опустився на коліно та примусив рефері зупинити поєдинок.

Для Гвоздика ця перемога стала другою після відновлення кар'єри у 2023 році після трирічної перерви.

36-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks... what a start. ????#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023