Українець Гвоздик переміг нокаутом у другому бою після повернення на ринг
У ніч проти 7 травня український боксер Олександр Гвоздик нокаутував латвійця Річардса Болотнікса у шостому раунді
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Гвадалахарі (Мексика) Гвоздик завершив поєдинок проти Болотнікса у шостому раунді. Після потужного влучного удару українець кинувся добивати суперника, який опустився на коліно та примусив рефері зупинити поєдинок.
Для Гвоздика ця перемога стала другою після відновлення кар'єри у 2023 році після трирічної перерви.
36-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 12 лютого Олександр Гвоздик здолав мексиканця Жозуе Обандо у першому поєдинку після трирічної перерви.
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