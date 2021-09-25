Малиновський гарматним ударом допоміг "Аталанті" здобути нічию у "трилері" з "Інтером"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Малиновський вийшов у стартовому складі "Аталанти" та забив ударом з-за меж штрафного майданчика на 30-й хвилині. Українець зрівняв рахунок у матчі - на 5-й хвилині міланців вивів вперед Лаутаро Мартінес.

На 39-й хвилині команду з Бергамо вперед вивів Рафаель Толой. Проте, на 71-й хвилині рахунок зрівняв Едін Джеко.



Матч завершився внічию 2:2. "Інтер" має 14 очок та займає третє місце. "Аталанта" з 11 пунктами - п'ята.

Чемпіонат Італії

6-й тур

25 вересня

"Інтер" - "Аталанта" 2:2

Голи: Мартінес, 5, Джеко, 71 - Малиновський, 30, Толой, 38



На 85-й хвилині Дімарко ("Інтер") не реалізував пенальті.

Нагадаємо, 21 вересня Руслан Малиновський результативною передачею допоміг "Аталанті" перемогти "Сассуоло" в чемпіонаті Італії

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