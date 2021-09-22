Українець Малиновський став героєм матчу в чемпіонаті Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На 3-й хвилині Руслан Малиновський асистував Робіну Госенсу. На 37-й хвилині українець розпочав гольову комбінацію, яка завершилася голом Давіде Дзаппакости.

На 61-й хвилині Малиновський отримав жовту картку та майже одразу був замінений.

У підсумку "Аталанта" перемогла "Сассуоло" з рахунком 2:1.

Для Малиновського результативний пас став першим у нинішньому сезоні. Портал WhoScored поставив українцю за матч 7,5 бала. Більше отримав лише один футболіст - Дзаппакоста - 7,9.

"Аталанта" має 10 очок та займає четверте місце в турнірній таблиці. "Сассуоло" з 4 пунктами - 13-й.

Чемпіонат Італії

5-й тур

21 вересня

"Аталанта" - "Сассуоло" 2:1

Голи: Госенс, 3, Дзаппакоста, 37 - Берарді, 44