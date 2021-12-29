Українець Малиновський потрапив до команди року в Італії
Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський потрапив до символічної збірної чемпіонату Італії за версією SofaScore
Про це повідомляє SofaScore у twitter.
Малиновський у 2021 році отримував у середньому оцінку 7,44 бала за матч. За цим показником у Серії A він поступився лише форварду "Наполі" Лоренцо Інсіньє - 7,51.
Українець став єдиним представником "Аталанти" у символічній збірній.
Загалом 28-річний Руслан Малиновський у 2021 році зіграв у чемпіонаті Італії за "Аталанту" 42 матчі, забив 11 голів та віддав 11 результативних передач.
- Нагадаємо, 23 грудня Руслан Малиновський потрапив у збірну кращих гравців 19-го туру чемпіонату Італії.
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