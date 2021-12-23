Українець Малиновський потрапив у збірну кращих гравців чемпіонату Італії

Про це повідомляє Sofa Score.



21-22 грудня, були зіграні матчі, які завершили першу частину Серії А. Статистичний портал Sofa Score склав збірну кращих футболістів 19-го туру чемпіонату Італії з футболу, де знайшлось місце для українця Руслана Малиновського.



Півзахисник "Аталанти" отримав оцінку 7,7 за матч проти "Дженоа" Андрія Шевченка. Хоч поєдинок і завершився внічию 0:0, Руслан Малиновський продемонстрував гру, яка дозволила йому потрапити в символічну команду кращих футболістів Серії А.



Загалом у цьому сезоні 28-річний Малиновський зіграв 22 матчі, забив 5 голів і віддав 1 асист.





Нагадаємо, 21 грудня у 19-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграла внічию з командою іншого українця, Руслана Малиновського, - "Аталантою".

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