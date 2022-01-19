Українець Миколенко пропустив перше тренування "Евертона" з новим тренером

Про це повідомляє LiverpoolWorld.



Сьогодні, 19 січня, Данкан Фергюсон провів перше тренування, як в.о. головного тренера "Евертона". Для українських фанатів цікаво, як себе показав Віталій Миколенко.



За інформацією джерела, український захисник Миколенко був відсутній на тренування. Причини невідомі, але в мережі ходять чутки про можливий коронавірус в оборонця.



На тренуванні не було також Аллана, Фабіана Делфа та Тома Девіса, який останній відновлюється після травми підколінного сухожилля.

Рафаеля Бенітеса вирішили звільнити після поразки у 22-му турі чемпіонату Англії від аутсайдера Прем'єр-ліги "Норвіча" - 1:2. Загалом ліверпульці в останніх 13 матчах АПЛ здобули лише одну перемогу. Вони мають 19 очок та займають в турнірній таблиці 15-те місце.

Бенітес був ініціатором запрошення до "Евертона" українського захисника Віталія Миколенка, який перейшов до англійського клубу з "Динамо" 1 січня.