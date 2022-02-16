Українець Миколенко відновив тренування в "Евертоні"

На офіційному сайті "Евертона" з'явилась серія світлин зі сьогоднішнього тренування, на якому з'явився і український захисник Віталій Миколенко.



Найімовірніше Миколенко відновився та вже займається у загальній групі команди. Востаннє українець грав 5 лютого, коли провів 73 хвилини у матчах проти "Брентфорда" у Кубку Англії. Після цього він пропустив 2 матчі.

"Евертон" посідає 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. За команду з Ліверпуля зі січня грає українець Віталій Миколенко. Лівий захисник вже зіграв 3 матчі.

Нагадаємо, 31 січня "Евертон" оголосив про призначення Френка Лемпарда на посаду головного тренера.

1 лютого півзахисник збірної Англії Деле Аллі перейшов з "Тоттенгема" до "Евертона", за який виступає українець Віталій Миколенко.

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