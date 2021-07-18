Українець нокаутував американського боксера у 1-му раунді

Про це повідомляє luckypunch.net у Instagram.

У ніч проти неділі, 18 липня, у Рок-Рапідс (США) Богачук, який виступає у середній вазі (до 72,6 кг), переміг Бауе у першому раунді.

Ця перемога стала 19-ю у кар'єрі українця. Бій з американцем став першим для Сергія Богачука після поразки технічним нокаутом від Брендона Адамса зі США, яка є єдиною у його професійній кар'єрі.



Нагадаємо, 2 березня американський тренер Менні Роблес заявив, що Сергій Богачук володіє усіма необхідними якостями, аби стати чемпіоном світу.

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