Українець нокаутував поляка в 1-му раунді в Лас-Вегасі та отримав контракт з UFC

Про це повідомляє UFC у twitter.

На турнірі "Претендентська серія Дейни Вайта" у Лас-Вегасі (США) Потеря достроково переміг Судольскі в першому раунді та забезпечив собі контракт з найпотужнішим промоушеном світу - UFC (Абсолютним бійцівським чемпіонатом).

Серія Дейни Вайта проводиться з метою знайти нових талановитих бійців. Сам президента UFC вже пообіцяв, що українець найближчим часом виступить на одному з шоу промоушена.

"Хлопцеві 25 років, 93 кг, 190 см. Хоч коефіцієнти нічого не означають, але він був андердогом - 3 до 1 в цьому поєдинку. Тобто букмекери думали, що він буде знищений. Але він зробив прямо протилежне, вражаюче прикінчивши опонента. Я обов'язково поставлю цього хлопця в кард", - сказав Вайт.

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