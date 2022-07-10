Українець Новіков здобув титул найсильнішої людини світу
Український стронгмен Олексій Новіков вдруге поспіль здобув титул Strongman Classic
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На змаганнях у Лондоні Новіков набрав 54 бали та на 12 пунктів випередив найближчого переслідувача - канадця Мітчелла Гупера.
Атлети змагалися у п'яти видах програми - підйомі гантелей, "воротах Геркулеса", "прогулянці фермера" з вантажем, тязі акселя та підйомі каменів на п'єдестал.
Після перемоги Новіков закликав усіх жертвувати гроші захисникам України, які воюють з Росією.
"Найкраще привітання для мене – це донат для пацанів", – написав Новіков.
26-річний Олексій Новіков у 2020 році здобув титул "Найсильнішої людини світу". Минулого року він також переміг на турнірі Strongman Classic.
- 3 квітня Олексій Новіков здобув титул найсильнішої людини Європи.
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