Українець Циганков потрапив у команду найкращих футболістів тижня у відеогрі FIFA 23
Вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков потрапив до 17-ї команди тижня у відеогрі FIFA 23
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Компанія EA Sports нагородила Віктора Циганкова інформ-карткою з рейтингом 87. Швидкість українця оцінили у 92 (прим. - з 99), удари - 82, паси - 85, дриблінг - 87, захист - 53, фізику - 67.
Картка футболіста доступна в режимі Ultimate Team FIFA 23. Щотижня у грі з'являється нова команда тижня, куди потрапляють футболісти, які показали найкращу гру у минулий вікенд.
У 22-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" перемогла "Альмерію" з рахунком 6:2. 25-річний Циганков у цій зустрічі забив гол та віддав асист.
У звичайної картки Циганкова в грі рейтинг 80.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.29Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе