Українець Циганков потрапив у команду найкращих футболістів тижня у відеогрі FIFA 23

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Компанія EA Sports нагородила Віктора Циганкова інформ-карткою з рейтингом 87. Швидкість українця оцінили у 92 (прим. - з 99), удари - 82, паси - 85, дриблінг - 87, захист - 53, фізику - 67.

Картка футболіста доступна в режимі Ultimate Team FIFA 23. Щотижня у грі з'являється нова команда тижня, куди потрапляють футболісти, які показали найкращу гру у минулий вікенд.

У 22-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" перемогла "Альмерію" з рахунком 6:2. 25-річний Циганков у цій зустрічі забив гол та віддав асист.

У звичайної картки Циганкова в грі рейтинг 80.