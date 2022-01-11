Українець Яремчук повернувся до тренувань у "Бенфіці" після коронавірусу
Український форвард Роман Яремчук перехворів на коронавірус та повернувся до тренувань "Бенфіки"
Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".
Лісабонська "Бенфіка" готується до матчу з "Морейренсе" у 18-му турі чемпіонату Португалії, який відбудеться 15 січня. Вперше після коронавірусу до тренувань приступив український форвард Роман Яремчук, який отримав позитивний тест 5 січня.
У цьому сезону Роман Яремчук забив 7 голів і зробив 5 асистів у 25 матчах за "Бенфіку"
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Нагадаємо, 8 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло на виїзді лісабонській "Бенфіці".
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